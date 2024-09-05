«За день я постарела на 100 лет»: Орлова рассказала о перенесенном стрессе

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о тяжелой болезни ее пса Бруно. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась исполнительница, в последнее время питомца регулярно мучают приступы боли и лихорадки, вследствие чего она вынуждена круглосуточно ухаживать за ним. В частности, звезда следит за состоянием собаки, ночью выводит на улицу, делает уколы, капельницы и часто возит к ветеринару. Однако, по ее словам, накануне подобная схема лечения перестала работать.

«У нас беда с Бруно! Опять приступ лихорадки. Уколы не помогают! Вернулись домой после ветклиники в таком же состоянии. Я за день постарела лет на 100. Никак не получается купировать приступ. Знаю, что многие подписаны на профиль из-за Бруняши. Пожелайте ему скорее поправиться!», — поделилась Орлова.

Ранее телеведущая Ксения Бородина отреагировала на подозрения в ссоре с Ольгой Орловой.

Также сообщалось, что Орлова отправила полуторагодовалую дочь в школу.