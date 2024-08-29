«Я очень рада»: Ольга Орлова отправила полуторагодовалую дочь в школу

Телеведущая и экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова отправила полуторагодовалую дочь Анну в школу раннего развития. Женщина сообщила, что девочка три раза в неделю занимается с педагогами. Об этом она рассказала в соцсетях.

Орлова стала матерью во второй раз в 45 лет. Но это никак не смутило женщину. В феврале прошлого года на свет появилась малышка по имени Анна. Родители выбирали для нее имя, а женщина рассказывала о буднях с дочерью. Многие поклонники решили, что звезда не смогла бы выносить ребенка самостоятельно в таком возрасте, но она заявила, что рожала сама – и публиковала фото с беременным животом.

Певица убеждена, что образованием наследников надо заниматься с самого раннего детства. Именно поэтому она покупает развивающие игрушки, дает ребенку учиться плавать с персональным тренером и заниматься с няней.

Недавно Ольга показала свой завтрак с Анной. Она отметила, что сначала малышка была с отцом, а во время второй трапезы – с братом. По словам Орловой, после еды они отправились в школу раннего развития. Это же заведение посещала наследница телеведущей Леры Кудрявцевой Маша.

«Я очень рада, что Анютка трижды в неделю ездит на занятия», – написала Ольга.

Звезда пояснила, что вместе с педагогом девочка учится различать цвета, размеры, формы, развивать мелкую моторику рук.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Орлова ищет жену для своего сына Артема. Она расхвалила его в публикации на своей странице в соцсетях и заявила, что «отдаст в добрые руки».