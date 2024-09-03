«Все взрослые люди»: Бородина отреагировала на подозрения в ссоре с Ольгой Орловой

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина ответила на подозрения поклонников в ее ссоре с певицей Ольгой Орловой. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Известно, что Ольга Орлова и Ксения Бородина познакомились на проекте «Дом-2» и с тех пор являются близкими подругами. Так, звезды вместе встречают Новый год в Москве, а после проводят каникулы на одной вилле в Таиланде, посещают светские мероприятия, ходят на ужины в модные столичные рестораны, уезжают на лонг-уикенды в Европу и регулярно ходят друг к другу в гости. Вдобавок Ксения — крестная мать дочери Ольги.

При этом после начала отношений Бородиной с Николаем Сердюковым в микроблоге телеведущей практически перестали появляться снимки с Орловой. В итоге артистке пришлось прокомментировать многочисленные предположения фанатов о ссоре между подругами.

«Ребят, хватит притягивать за уши то, чего нет! Все взрослые люди, у всех дети, дела, заботы. Я сейчас в отношениях, но это не мешает мне общению с друзьями. Мы собираемся и в ресторанах, и дома», — поделилась Бородина.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что у нее возникают недопонимания с матерью.