«За что же так?»: сбылось предсказание писательницы о браке Джанабаевой и Меладзе

43-летняя певица Альбина Джанабаева спустя 8 лет после брака с чужим мужем Валерием Меладзе сполна ощутила на себе, что значит увести мужчину из семьи. Недавно она опубликовала «одинокое» фото, подтвердив тем самым, что муж уже не рядом. Позже стало известно, что Джанабаевой ничего не достанется после развода – ни к одному из дорогих объектов недвижимости она не имеет отношения.

Примечательно, но еще в 2021 году писательница и блогер Лена Миро утверждала: «Можно увести мужа, но станешь ли ты женой, которую примет семья? Не факт».

И этого факта, действительно, не случилось. Джанабаеву не пригласили на день рождения мамы Меладзе. «За что же так с ними?» - задавалась вопросом Миро и заявляла, что ей «обидно» за певицу.

Блогер обратила внимание на серьезность проблемы в браке Меладзе и Джанабаевой. «Если бы ваши мужья оставили вас дома, а сами поехали на семейное торжество, что бы вы чувствовали? А что бы вы сделали?» - интересовалась писательница у фанатов.

В 2022 году Меладзе уехал из России. В декабре его заметили за границей с бывшей женой и тремя дочерьми.