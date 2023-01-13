Альбина Джанабаева подтвердила, что Валерий Меладзе ее бросил

Певица Альбина Джанабаева опубликовала пост в соцсетях, из которого стало понятно, что ее супруг музыкант Валерий Меладзе не рядом.

Публикация приурочена к празднованию старого Нового года. В ней Джанабаева, по всей видимости, обратилась к близкому человеку - супругу. Певица написала: «Я по вам тоже очень скучаю». К тексту она добавила три смайла в виде сердец.

Поклонники в комментариях стали интересоваться: «Альбина, где Валериан Меладзе?» На вопрос о том, в Дубае ли он, певица ответила: «Нет, уже уехал».

Другие обратили внимание на то, что Джанабаева давно не появляется в соцсетях. Последний пост датирован 30 октября 2022 года. Поклонники стали спрашивать: «Куда пропали, Альбина?»

Меладзе уехал из России в первой половине 2022 года. В декабре сообщалось, что он воссоединился с бывшей женой. За границей музыканта заметили в ресторане с экс-супругой и дочерьми.