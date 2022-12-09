Прощай Джанабаева: Валерий Меладзе воссоединился с бывшей семьей

Сбежавший из России Валерий Меладзе был замечен в ресторане вместе с экс-супругой Ириной и тремя дочерями - Софико, Ингой и Ариной. Певец уже не скрывает, что проводит много времени с бывшей семьей.

Артист вместе со своей первой супругой много пережил вместе. Поженившись в 1989 году, пара прошла через множество испытаний. Одно из самых трагичных – смерть 10-летнего сына. Ирина и Валерий тяжело переживали утрату и понимали, что заполнить дыру в сердце им поможет еще один ребенок. Так и случилось.

В браке у супругов родились три дочери. Но еще на заре нулевых их брак вновь подвергся проверке на прочность – Меладзе познакомился с молодой певицей Альбиной Джанабаевой и всерьез влюбился в нее. У них закрутился тайный роман, а в 2004 году Альбина родина от Валерия сына Костю. Примечательно, что Ирина не знала, что ребенок от ее мужа.

Продолжительное время музыкант продолжал скрывать свою любовь с Джанабевой. Но в 2008 году в прессу просочились первые слухи о неверности Меладзе, и ему пришлось раскрыть все карты. Вскоре Валерий развелся с Ириной, а в 2014 году женился на Альбине.

Поначалу экс-супруга артиста не могла простить изменщика, однако позже смирилась и приняла произошедшее. Сейчас бывшие супруги, судя по всему, пытаются наладить отношения и проводить больше времени вместе ради детей.

В личном блоге дочь Меладзе Инга опубликовала новые снимки и сообщила, что их семья воссоединилась ради празднования дня рождения самой младшей девочки Арины.

Ранее появилась информация, что в Новосибирске стали продавать билеты на концерт Валерия Меладзе.