Юрист Катя Гордон рассказала о негативных впечатлениях от работы с Лерчек. Катя раскрыла детали работы с блогершей в эфире шоу «Злые языки».

Катя Гордон представляла интересы Лерчек (Валерии Чекалиной) продолжительное время. Они начали сотрудничество во время бракоразводного процесса, однако на одном из заседаний по делу о выводе средств за границу Валерия отказалась от услуг Кати. По словам юриста, она все равно продолжала бесплатно помогать Чекалиной, о чем сейчас жалеет.

«Потом она попала в эту острую ситуацию, у нее арестовали все деньги, она попросила помочь ей бесплатно. Никакого профита, кроме геморроя, нет. Ничего, кроме негатива, нет», — заявила юрист в шоу «Злые языки».

Катя вспоминает, что за работу над бракоразводным процессом получила внушительный гонорар.

Ранее Катя Гордон заявила об измене мужа с Анной Седоковой, когда она была беременна. Юрист признается, что не собирается разбираться с певицей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Павла Прилучного раскритиковали за видео с сыном и неприличными носками.