«Отца голым видел»: Прилучного раскритиковали за странный контент с сыном

Актера Павла Прилучного раскритиковали за странный контент с двухлетним сыном Микаэлем. Скандал разгорелся после нового видео в соцсетях звезды, на котором были показаны носки с неприличным изображением 18+.

Павел Прилучный продолжает активно демонстрировать свою жизнь в соцсетях, совмещая роли примерного отца и мужа с судебными разбирательствами с Агатой Муцениеце. На этот раз актер опубликовал видео, где его младший сын от Зепюр Брутян рассматривает носки и комментирует изображение на них. Малыш, самостоятельно или с подсказки взрослых, разглядел на них силуэты мужских гениталий, что вызвало бурный смех у родителей.

Однако реакция подписчиков оказалась не такой радостной. Многие возмутились, что ребенок в два года акцентирует внимание на подобных вещах, и задались вопросом, откуда у него такие познания.

«Надеюсь, суд не доверит ему воспитание Тимофея», «Видно, отца голым видел», «А как ребенок понял, что это? Это взрослые привыкли к схематическому изображению. Думаю, ему подсказали. С тем же успехом это могли быть цветочки или бабочки», «Как-то странно и немного неловко, что в два года ребенок по картинке такое узнает и с легкостью говорит это», «Какие ж они грязные во всëм...» — цитирует пользователей Сети «Экспресс газета».

В последнее время Прилучному и его супруге достается не только за спорные методы воспитания. Многие поддерживают Агату Муцениеце и надеются, что суд оставит их общего сына Тимофея с матерью. Окончательное решение ожидается в конце июля.

Ранее адвокат Прилучного заявила, что сама подписала заявление о клевете против Муцениеце.