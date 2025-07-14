«Все эти плачущие, лживые тетки»: Катя Гордон заявила, что бывший муж изменял ей, когда она была беременна

Звездный юрист Екатерина Гордон заявила, что муж изменял ей, когда она была беременна. В эфире шоу «Злые языки» на RuTube певица обвинила экс-супруга Сергея Жорина в неверности, а разлучницей назвала Анну Седокову.

В новом выпуске шоу Екатерина Гордон объяснила, почему ее так задела история с Анастасией Решетовой, которую все обвинили в распаде брака Алсу и Яна Абрамова. По словам артистки, в ее жизни также была «разлучница» — бывший муж изменял ей с Анной Седоковой. При этом пара тогда еще состояла в браке, а юрист была беременна.

«И там появилась Аня Седокова, которая у меня в квартире в джинсах мужа фотографировалась. И Аня такая рассказывает, что она добрая девочка, классная, чистая», — заявила Екатерина Гордон.

Когда же Сергей Жорин попытался помириться с женой, она приехала к нему, но обнаружила в квартире косметику Анны Седоковой. Тогда телеведущая публично обвинила певицу в разрыве с супругом. На вопрос о том, удалось ли ей связаться с «соперницей» и разобраться в ситуации, Екатерина Гордон отвела кратко: «Я даже не собираюсь с ней говорить».

Не упустила артистка и возможности «пройтись» по творчеству любовницы мужа.

«Она писала какие-то как всегда бездарные, ужасные песни. Вот все эти плачущие, лживые тетки не вызывают у меня желания поговорить с ними», — отметила юрист.

Напомним, Екатерина Гордон дважды выходила замуж за Сергея Жорина — в 2011 и 2013 годах. У пары есть общий сын Даниил.

Ранее бывший муж Екатерины Гордон ответил на ее обвинения в измене с Анной Седоковой: «Пора бы уже успокоиться».