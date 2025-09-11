Юрист Катя Гордон 7 лет назад защищала репутацию компании Романа Товстика. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Катя Гордон представляет в суде интересы Елены Товстик, разводящейся с Романом после измены с Полиной Дибровой. Юрист добивается от бизнесмена финансового обеспечения шестерых детей и заключения соглашения, которое устроило бы экс-возлюбленных.

По информации источника, Гордон была знакома с Романом еще до бракоразводного процесса. Якобы 7 лет назад она отстаивала репутацию его компании.

На данный момент Катя не подтверждала новость.

Ранее Катя Гордон объяснила, почему намерена выйти из дела по разводу Товстиков. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у Дмитрия Диброва остались при разводе из-за измены все имущество и счета.