У Дмитрия Диброва остались при разводе из-за измены все имущество и счета

Все имущество и счета при разводе остались у Дмитрия Диброва. Об этом сообщает Kp.ru.

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака. Модель изменила телеведущему с Романом Товстиком. Несмотря на предательство, Дибров продолжает хорошо отзываться об экс-возлюбленной. Как выяснилось, «молчание» Дмитрия прописано в мировом соглашении. Телеведущий пошел на такое условие, поскольку сохранил финансы и имущество после развода, хотя мог лишиться половины. По информации источника, Полина ничего не получила от телеведущего.

«Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено. Так что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, а мог бы остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов. Как минимум тысяч 300 ему пришлось бы каждый месяц отдавать бывшей жене. И это не считая расходов на обучение троих мальчиков», — сообщил инсайдер.

Также Полина и Дмитрий договорились не прописывать единоличную опеку. По документам, сыновья будут жить и у мамы, и у отца.

«Конечно, Дима переживает, в таком возрасте остаться одному тяжело. Но, думаю, в одиночестве он долго не пробудет. Дибров уже проявляет активный интерес к молодым дамам», — резюмировал инсайдер.

