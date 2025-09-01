«Надеюсь, это ее устроит»: Катя Гордон объяснила, почему намерена выйти из дела по разводу Товстиков

Катя Гордон обвинила Полину Диброву в развале семьи Елены и Романа Товстиков. Об этом сообщает StarHit.

Катя Гордон представляет интересы Елены в суде по бракоразводному процессу. Она добивается, чтобы дети остались с матерью и получали финансовую помощь от отца. Как выяснилось, на сегодняшний день трое наследников живут с Еленой, двое — с Романом, а старший ребенок — с бабушкой и дедушкой. По словам Кати, 12-летний сын рассказал маме про измену отца с Полиной Дибровой. Юрист публично осудила модель и призвала ее не пускать на порог дома.

«Я, Катя Гордон, не как юрист, а как человек, считаю, что таких, как Полина Диброва, лучше не пускать на порог дома! Это неприлично быть крестной ребенка и уводить чужого мужчину. Я считаю, что в этом плане Полина Диброва, мягко говоря, позорит Ростов-на-Дону, и кроме бабок и игр в курсы, есть еще человеческие ценности, которые, похоже, не существуют для Дибровой», — высказалась Гордон.

Юрист призналась, что в ближайшем времени выйдет из дела по разводу Товстиков. Она почти добилась выгодных условий для Елены. Катя надеется, что доверительница не станет отклонять предложение Романа.

«Я надеюсь, что это ее устроит, и мы полюбовно разойдемся. В суде мы подобного не выбьем. Мы уже добились результата, предложения для нее и ее детей. И на этой жирной точке я думаю уйти из дела, потому что плохой мир лучше войны», — резюмировала юрист.

