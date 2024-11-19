Юрист Иван Соловьев заявил, что сын Светличной может остаться без наследства

Юрист Иван Соловьев заявил, что сын Светланы Светличной может остаться без наследства. Об этом сообщает aif.ru.

По словам эксперта, Алексей Ивашов может остаться без наследства, если Светличная оформила дарственную или написала завещание на другое лицо. При этом Алексей утверждает, что наследники первой очереди смогут оспорить последнюю волю актрисы в суде.

«Дарственные активно используют люди, чтобы после их смерти близкие избежали расходов, связанных с оценкой наследной массы и других. Второй вариант — это завещание, когда наследодатель распределяет свое имущество. Если завещания нет, то наследство распределяется в соответствии с гражданским кодексом, где есть наследники первой, второй, третьей очереди», — заявил юрист.

Чтобы признать завещание недействительным, сыну Светличной придется доказать оказанное воздействие на больную мать.

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