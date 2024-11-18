Врач Светланы Светличной рассказал о последних днях ее жизни: как умирала актриса

Лечащий врач актрисы Светланы Светличной рассказал о последних днях ее жизни. По словам медика, звезда кино не мучилась и просто «постепенно угасала».

О смерти Светличной стало известно 16 ноября. СМИ сообщали, что артистка перед кончиной не могла есть самостоятельно и была прикована к постели. Однако в больнице, где лежала Светлана Афанасьевна, опровергли, что она мучилась.

«У Светланы Афанасьевны была совокупность болезней, из-за которых она и поступила сюда. Но Светлана не мучилась от них. Просто постепенно угасала. Актриса все время пребывания у нас была яркой и красивой. Мы с максимальной заботой следили за ее состоянием и ухаживали», - отметил врач в беседе с mk.ru.

По словам медика, у актрисы действительно была деменция, но «легкая». Ее навещали в больнице, и всех близких она узнавала.

Напомним, что предварительная причина смерти Светличной — сердечная недостаточность, которая развилась на фоне рака ротоглотки.

Ранее внучка Светланы Светличной раскрыла ее предсмертное желание.