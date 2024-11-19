Бари Алибасов не приехал на прощание с Владимиром Левкиным

Основатель и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов не смог приехать на церемонию прощания с бывшим участником коллектива Владимиром Левкиным. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам окружения Алибасова, продюсер не приехал на траурную церемонию из-за плохого самочувствия.

В то же время участник группы Владимир Политов воздержался от прямого ответа на вопрос об обиде Алибасова на уход Левкина из группы. Музыкант уточнил, что подобный вопрос следует задавать самому основателю коллектива.

Известно, что Бари Алибасов создал группу, в которой начинал свою карьеру Владимир Левкин. Впоследствии пути продюсера и артиста разошлись, а отношения между ними были непростыми. В одном из недавних интервью Алибасов рассказал, что давно не общался с Левкиным.

Владимир Левкин скончался 17 ноября на 58-м году жизни. Перед смертью его доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Музыкант также боролся с лимфомой.

Ранее мы писали, что выжившая в пожаре Марина Хлебникова появилась на похоронах Владимира Левкина.