Юрист Екатерина Гордон получила медаль МЧС России за гуманитарную помощь

В МЧС России наградили юриста Екатерину Гордон. Адвокат получила медаль «за содружество во имя спасения».

Об этом событии Екатерина рассказала на своей страничке в Telegram-канале. Гордон наградили медалью МЧС России «за содружество во имя спасения» за успешное выполнение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи.

Медаль Екатерине вручил заместитель главы МЧС Роман Курынин.

Ранее адвокатская контора юриста заработала 28,7 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 1,6 млн рублей.

Также мы писали о том, что у Екатерины Гордон возникают недопонимания с близкими людьми. По словам юриста, иногда они воспринимают ее умение не обращать внимания на «фигню» как слабость.