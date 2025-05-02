Екатерина Гордон рассказала о деградации отношений с близкими людьми

Екатерина Гордон пожаловалась подписчиками, что у нее возникают недопонимания с близкими людьми. По словам юриста, иногда они воспринимают ее умение не обращать внимания на «фигню» как слабость.

Гордон записала видеообращение на странице в одной из социальных сетей. Юрист заявила, что не обижается по пустякам, однако некоторые моменты ее сильно раздражают. Это касается общения с близкими людьми.

«В близком кругу я очень терпеливый человек. Но отвечаю, происходит какая-то деградация отношений, когда близкие начинают думать, что ты все схаваешь. Приходится говорить: "Ребята, вы вообще-то меня раните», — отметила Екатерина.

Ранее сообщалось, что юрист больше не представляет интересы семьи баскетболиста Яниса Тиммы. Гордон признала, что Анна Седокова непричастна к смерти бывшего мужа с точки зрения закона.