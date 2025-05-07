Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала 28,7 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Екатерина Гордон, известная своими громкими делами, еще с 2010 года владеет адвокатской конторой ООО «Гордон и сыновья». Юристу принадлежит 75% компании, остальные 25% - у Максима Дмитриева.

Согласно публичным данным, за 2024 год организация заработала 28,7 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составила 1,6 миллионов рублей. Годом ранее адвокатская деятельность принесла Гордон 22,2 миллиона рублей с чистой прибылью всего 336 тысяч рублей.

Известно, что Екатерина Гордон также владеет ООО «Правовая защита спорта». У этой организации дела идут хуже — за 2024 год доход составил 3,8 миллионов рублей, а прибыль — 458 тысяч рублей.

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