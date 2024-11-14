Юрий Николаев заявил, что жену Элеонору доставили в больницу по его просьбе

Телеведущий Юрий Николаев рассказала о своем состоянии после госпитализации и прокомментировал местонахождение жены. В беседе с 360.ru мужчина опроверг данные о том, что Элеонору экстренно госпитализировали.

Напомним, что звезда попал в больницу после обморока. Николаев признался журналистам, что на данный момент чувствует себя нормально.

«Нормально, скажем так, средне пока», — пояснил мужчина.

Звезда также отметил, что его супругу доставили в столичную больницу по его просьбе. А экстренной госпитализации не было.

В СМИ также писали о том, что у телеведущего поднялась температура и был диагноз ковид, но он опроверг эту информацию. После появились данные, что его супруга находится в реанимации. По сообщению Telegram-канала Mash, Элеоноре Николаевой диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, которое приводит к кислородному голоданию.

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