У актера Василия Ливанова нарушены целостности стенок желудка

У 89-летнего актера Василия Ливанова нарушены целостности стенок желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение из-за приема лекарств. Артиста экстренно госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Обследование показало возможное скопление свободного газа в брюшной полости, что говорит о нарушении целостности стенок желудка или кишечника. Кровотечение купировали, но медики оценивают состояние Ливанова как тяжелое.

На данный момент семья актера не комментировала новость о госпитализации.

В конце октября у артиста появились проблемы с двигательным аппаратом. Теперь он может передвигаться только на ходунках.

Ранее друг Василия Ливанова раскрыл подробности состояния актера. Подробности читайте в этой новости.

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