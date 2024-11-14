Госпитализировали вслед за мужем: жена Юрия Николаева попала в реанимацию

Жену телеведущего Юрия Николаева Элеонору экстренно увезли в больницу в Москве. Женщине стало плохо из-за недавней госпитализации супруга.

По данным Telegram-канала Mash, Элеоноре Николаевой диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, которое приводит к кислородному голоданию. Сейчас женщина находится в реанимации.

Издание сообщает, что женщине стало плохо после госпитализации супруга.

Напомним, 75-летний народный артист попал в больницу из-за сильной простуды и высокой температуры, спровоцировавшей потерю сознания. Врачи исключили у Николаева инфаркт и инсульт. Позже сообщалось, что у телеведущего выявили ковид, но он опроверг эту информацию.

Юрий Николаев говорил, что планировал выписаться из больницы к 28 ноября — дню рождения жены Элеоноры. В настоящее время знаменитость уже перевели в обычную палату — он проходит обследование и интенсивную терапию.