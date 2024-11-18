Юрий Николаев раскрыл свое состояние после госпитализации

Народный артист России Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии после госпитализации с воспалением легких. Его слова приводит ТАСС.

Как признался 75-летний телеведущий, в настоящий момент его перевели из реанимации в обычную палату, он чувствует себя хорошо.

«Пока я еще в больнице. Сначала я был в реанимации, а сейчас я в обычной палате. Самочувствие хорошо», – поделился Николаев.

Шоумен подчеркнул, что идет на поправку. Артист добавил, что пока не знает, когда его выпишут.

Юрий Николаев оказался в одной из московских больниц 10 ноября. Медики зафиксировали у него воспаление легких. В СМИ также писали, что телеведущего нашли коронавирус. Позднее сам Николаев опроверг эти сведения.

Ранее мы писали, что племянница Юрия Николаева вышла из себя из-за слухов о госпитализации его супруги.

Также Юрий Николаев раскрыл подробности последнего разговора с Вячеславом Добрыниным за три недели до его смерти.