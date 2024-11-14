«Откуда вообще это льется!»: племянница Юрия Николаева вышла из себя из-за слухов о госпитализации его жены

В СМИ появилась информация, что супругу народного артиста Юрия Николаева Элеонору госпитализировали вслед за мужем — якобы она находится в реанимации с нарушением кровообращения головного мозга. Племянница телеведущего Ольга заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Ольга возмущена лживыми новостями. Своими эмоциями она поделилась с mk.ru.

«Я не понимаю, откуда вообще это льётся! Это просто какие-то абсолютные домыслы. Вечером 13 ноября я была у них в больнице. И дядя, и Элеонора здоровые, весёлые», — сказала она.

Племянница знаменитости поделилась, что Элеонора находится с мужем, чтобы за ним ухаживать: ему дали отдельную палату на два места в отделении интенсивной терапии. Супруги неразлучны, поэтому им так комфортнее. Ольга добавила, что жена Николаева абсолютно здорова, но заодно решила пройти в больнице анализы.

Сегодня Юрия и Элеонору должны перевести в отделение обычной терапии — так артисту будет комфортнее. Звезда программы «Утренняя почта» встает, нормально ходит и отлично ест, добавила его племянница.

Ольга добавила — Николаев не болел ковидом, а его супруга не попадала в реанимацию. Семья звезды теперь старается не обращать внимания на слухи.

Ранее Юрий Николаев заявил, что нормально себя чувствует, а Элеонору госпитализировали по его просьбе.