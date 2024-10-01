Юрий Николаев раскрыл подробности последнего разговора с Добрыниным за три недели до его смерти

Телеведущий и актер Юрий Николаев рассказал о последнем разговоре с композитором Вячеславом Добрыниным. Он сообщил, что беседовал с певцом за три недели до его смерти.

По словам Николаева, с умершим музыкантом он был в хороших отношениях. Актер общался с Добрыниным с 1980-х годов. И последний их разговор состоялся незадолго до смерти композитора.

«Я ему позвонил поздно, и он сказал: «Сейчас не могу разговаривать, потому что я в клинике, давай завтра». Но уже на следующий день он не отвечал», - отметил телеведущий в беседе с RT.

Связь Николаев поддерживал с женой Добрынина. Она держала его в курсе, как проходит лечение артиста. За день до смерти она сообщила, что состояние у него «обнадеживающее». Он реагировал на слова близких и врачей. Но 1 октября его не стало.

Напомним, что предварительная причина смерти Добрынина – осложнения после инсульта. Их у него было три, из-за чего ему дали инвалидность.

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