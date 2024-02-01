Юрий Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки вернуться на сцену

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, смогут ли участники скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой реабилитироваться в глазах общественности и вернуться на сцену. По его мнению, оскандалившимся звездам надо выждать время.

«Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем?» - сказал исполнитель хита «Плот» в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что не будет делать прогнозов, назвав это «неблагодарным делом».

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что все десять сольных концертов певицы Лолиты Милявской в Подмосковье отменены. Мероприятия должны были состояться в феврале в рамках юбилейного тура артистки.

Кроме того, Филипп Киркоров не выйдет на сцену «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге.