Лолита Милявская сообщила об отмене всех десяти концертов в Подмосковье

Все десять сольных концертов певицы Лолиты Милявской в Подмосковье отменены после скандала из-за «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Мероприятия должны были состояться в феврале в рамках юбилейного тура артистки.

«Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево и других городах. Все площадки уже разместили информацию об отмене концертов на своих сайтах», - сказала Лолита в комментарии ТАСС.

При этом певица не отчаивается и рассчитывает провести еще восемь сольников в разных городах России. Вместе с тем она не смогла с уверенностью сказать, что мероприятия состоятся.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в Подмосковье.