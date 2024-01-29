Объявлены участники «Золотого граммофона» - 2024: Филиппа Киркорова нет в списке

Пресс-служба «Русской медиагруппы» объявила список участников концертной программы «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.

Сообщается, что в число приглашенных звезд входят Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ирина Дубцова, ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, ⁠Юлианна Караулова, ⁠Filatov&Karas, ⁠Денис Клявер, ⁠Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов, Рублёва Ружена и другие. Однако мероприятие пройдет без народного артиста России Филиппа Киркорова.

Кроме того, по данным пресс-службы «Русской медиагруппы», в списке артистов возможны дополнения и изменения.

Ведущими мероприятия станут Николай Басков и Елена Север.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Она учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Эта премия уже получила статус «народной» премии, поскольку победителей выбирают слушатели «Русского радио».

В 2024 году «Золотой граммофон» пройдет 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00.

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