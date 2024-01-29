Объявлены участники «Золотого граммофона» - 2024: Филиппа Киркорова нет в списке
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Пресс-служба «Русской медиагруппы» объявила список участников концертной программы «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.
Сообщается, что в число приглашенных звезд входят Мари Краймбрери, Artik&Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Николай Басков, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов, Рублёва Ружена и другие. Однако мероприятие пройдет без народного артиста России Филиппа Киркорова.
Кроме того, по данным пресс-службы «Русской медиагруппы», в списке артистов возможны дополнения и изменения.
Ведущими мероприятия станут Николай Басков и Елена Север.
«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Она учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Эта премия уже получила статус «народной» премии, поскольку победителей выбирают слушатели «Русского радио».
В 2024 году «Золотой граммофон» пройдет 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00.
Ранее сообщалось о том, что в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Эмми» 2023 года.