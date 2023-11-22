Юрий Лоза придумал самое страшное наказание для 74-летней Аллы Пугачевой

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не понимает повышенного интереса СМИ к уехавшей из России 74-летней певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что не может объяснить, почему краткосрочный приезд артистки в Москву вызвал такой ажиотаж.

По мнению Лозы есть только один вариант наказать уехавшую Пугачеву, но для этого надо перестать ежедневно писать об «отставной артистке».

«Самое страшное для артиста – это забвение. А вы, журналисты, ее пиарите. Надо Пугачеву уже забыть. Забыть, и все! Это и будет самое страшное наказание для нее», - сказал исполнитель хита «Плот» в беседе с aif.ru.

В начале 2022 года Пугачева вместе с семьей переехала в Тель-Авив, а после эскалации палестино-израильского конфликта осенью 2023 года перебралась на Кипр, где у нее в собственности оказались элитные апартаменты.

2 ноября Пугачева пешком пересекла границу России со стороны Прибалтики и села на поезд Псков-Москва. В столице она пробыла около суток, после чего выехала в Латвию, где ее уже ждал муж, комик Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ).

После этого певица опубликовала обращение в соцсетях, написав про «кучку оголтелых недоличностей, клеветников и завистников», которые пытаются «оттолкнуть» от нее людей, для которых она всю жизнь пела и пожертвовала здоровьем и личной жизнью.

Ранее мы писали, что поклонники 74-летней Пугачевой с трудом узнали ее на улицах Лимасола. Недавно певица посетила один из бутиков. Случайные свидетели сообщили, что лицо звезды изменилось до неузнаваемости. Губы значительно увеличились в размерах и перекосило рот.

*(Признан иноагентом на территории РФ)