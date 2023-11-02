Алла Пугачева вернулась в Россию

Певицу Аллу Пугачеву заметили на пограничном переходе в Псковской области. По данным Telegram-канала Baza, артистка вернулась в Россию и сейчас направляется в Москву.

По словам источника канала, Пугачеву заметили вечером 1 ноября на границе, она прошла необходимый контроль и села в автомобиль Toyota Camry черного цвета.

При этом примадонна скрывала лицо темным платком, однако ее все равно узнали случайные свидетели. Она была одна, ни детей, ни мужа Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) рядом с ней не было.

Ранее мы писали, что Галкин* продемонстрировал интерьеры квартиры, в которую переехал с семьей после отъезда из Израиля. СМИ предполагали, что супруги перебрались на Кипр в апартаменты, расположенные в самой большой высотке, и это оказалось правдой. Шоумен продемонстрировал диван, на котором Алла Пугачева ранее сфотографировала сына Гарри.

*(Признан иноагентом на территории РФ)