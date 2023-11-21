НАШ ШОУБИЗ
09:40, 21 ноября 2023
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74-летнюю Аллу Пугачеву с раздутыми губами не узнали на Кипре

74-летнюю Аллу Пугачеву с раздутыми губами не узнали на Кипре

© Starface.ru

Уехавшая из России певица Алла Пугачева обживается с семьей в элитных апартаментах на Кипре. При этом поклонники 74-летней артистки с трудом узнали ее на улицах Лимасола.

Недавно Алла Борисовна посетила один из бутиков. Случайные свидетели сообщили, что лицо звезды изменилось до неузнаваемости. Губы значительно увеличились в размерах и перекосило рот. При этом звезда пребывала в прекрасном расположении духа, она много улыбалась и чувствовала себя уверенно.

Пользователи Сети разочаровались внешним видом примадонны и предположили, что она увеличила губы с помощью филлеров. При этом они сошлись во мнении, что Пугачева по возрасту уже бабушка, сообщает Kp.ru.

Ранее в Сети появились кадры, на которых исполнительница хита «Арлекино» запечатлена без парика. На фото Пугачева предстала взлохмаченной и улыбающейся. По информации источника, артистка впервые за долгое время отказалась от накладных волос.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
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