74-летнюю Аллу Пугачеву с раздутыми губами не узнали на Кипре

Уехавшая из России певица Алла Пугачева обживается с семьей в элитных апартаментах на Кипре. При этом поклонники 74-летней артистки с трудом узнали ее на улицах Лимасола.

Недавно Алла Борисовна посетила один из бутиков. Случайные свидетели сообщили, что лицо звезды изменилось до неузнаваемости. Губы значительно увеличились в размерах и перекосило рот. При этом звезда пребывала в прекрасном расположении духа, она много улыбалась и чувствовала себя уверенно.

Пользователи Сети разочаровались внешним видом примадонны и предположили, что она увеличила губы с помощью филлеров. При этом они сошлись во мнении, что Пугачева по возрасту уже бабушка, сообщает Kp.ru.

Ранее в Сети появились кадры, на которых исполнительница хита «Арлекино» запечатлена без парика. На фото Пугачева предстала взлохмаченной и улыбающейся. По информации источника, артистка впервые за долгое время отказалась от накладных волос.