Юрий Лоза назвал шоу «Голос» «мировым вторсырьем», которое не дает выхлопа

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал шоу «Голос» на Первом канале, назвав его «купленной программой». По мнению артиста, все победители этого музыкального конкурса пропадают из информационного пространства.

«Голос» — это купленная программа. Вообще почти все программы на нашем телевидении, особенно на Первом канале, — европейское или мировое вторсырье... Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще?» - задался вопросом Лоза.

Он также подчеркнул, что не может вспомнить ни одного победителя шоу.

«Где артисты, которые там побеждали, куда они делись?» — отметил музыкант в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, музыкант ранее заявлял, что российское телевидение не ориентировано на зрителя, поэтому во всех популярных музыкальных шоу участвуют «бездари». По мнению исполнителя хита «Плот», «серую массу» в конкурсы тащат намеренно, чтобы новые талантливые исполнители не создавали конкуренцию заправилам шоу-бизнеса.

Также Юрий Лоза заявил, что знает заказчиков убийства телеведущего Владислава Листьева. Он признался, что был в хороших отношениях с погибшим в 1995 году журналистом.