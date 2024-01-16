Юрий Лоза объяснил, зачем телепродюсеры тащат «серую массу» в музыкальные шоу

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что российское телевидение не ориентировано на зрителя, поэтому во всех популярных музыкальных шоу участвуют «бездари».

По мнению исполнителя хита «Плот», «серую массу» в конкурсы тащат намеренно, чтобы новые талантливые исполнители не создавали конкуренцию заправилам шоу-бизнеса и не урвали кусок пирога, которым питаются Филипп Киркоров и Николай Басков.

«Знаете, какой правильный победитель для наших телепродюсеров? Таджик, которому никто никогда не будет писать песен, который уедет в свой Таджикистан и не будет мешаться под ногами, отбирать новогодние корпоративы», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

Композитор также отметил, что один известный телепродюсер однажды честно ответил, что талантливые люди ему неинтересны – он ищет исключительно типажи.

«Это же все перед вами происходит, на ваших глазах. Вы же видите, кто принимает участие в этих программах. И где эти победители. Кто из них стал звездой?»- задался вопросом музыкант.

В заключении он пришел к выводу, что продюсеры просто тасовали различные проекты и меняли «одних бездарей на других». А потом победители куда-то канули и никому не мешают.

Ранее Лоза высмеял тексты песен Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной и Кристины Орбакайте, которые они исполнили на праздничном концерте «Песня года». В качестве примера музыкант привел строчку из композиции Баскова «А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя». Кроме того, смешной ему показалась фраза «через день я живу на распятье» в исполнении Билана.