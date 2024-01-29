Юрий Лоза назвал мотив и заказчиков убийства журналиста Владислава Листьева

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что знает заказчиков убийства телеведущего Владислава Листьева. Он признался, что был в хороших отношениях с погибшим в 1995 году журналистом.

По словам исполнителя хита «Плот», Листьева убили «финансовые воротилы» тогдашнего телевидения, за то, что он хотел на заработанные от рекламы деньги создавать авторские оригинальные телепередачи и отказаться от программ, сделанных по западным лицензиям.

В качестве примера Лоза привел шоу «Поле-Чудес», которое на тот момент являлось аналогом американской программы «Колесо фортуны».

Как заверил композитор, руководителей ТВ эта идея не обрадовала, так как создание эксклюзивного контента стоит дорого.

«Там не было никаких политических мотивов. Финансы – вот из-за чего его убили. У меня экономическое образование, поэтому я понимаю, что главная причина практически всегда – это деньги», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

Он добавил, что Листьев был против «вторички» в эфире, поэтому мешал финансовым воротилам ТВ «пилить бабло». При этом революционные методы, предложенные журналистом, могли бы, по мнению Лозы, изменить российское телевидение.

Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде дома на Новокузнецкой улице в Москве. Преступление осталось нераскрытым.

Ранее мы писали, что Юрий Лоза дал прогноз о возможности возвращения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, исполнительница хита «Арлекино» когда-нибудь вновь появится в Москве, но на сцену ей уже дороги нет.