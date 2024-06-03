Юрий Гальцев задолжал налоговой почти миллион рублей

Российский юморист Юрий Гальцев задолжал ФНС (Федеральная налоговая служба) 850 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, долги у знаменитости числятся с 4 мая. В настоящий момент комик работает в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где выступает художественным руководителем и отвечает за постановки.

В ходе общения с журналистами представитель юмориста отказалась объяснять, почему артист не гасит задолженность перед налоговой.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, кто будет выплачивать долги скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк перед налоговой. Отмечается, что у семьи покойной звезды накопился долг в полмиллиона рублей по налогам.

Также мы писали, что долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней.