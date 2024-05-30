Адвокат рассказал, кто будет выплачивать долги скончавшейся Анастасии Заворотнюк

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому предстоит выплачивать долг скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк перед налоговой. Его слова приводит сайт «Страсти».

Уточняется, что у семьи умершей Заворотнюк накопился долг в полмиллиона рублей по налогам. В последние месяцы семья артистки была сильно погружена в ее лечение, вследствие чего перестала следить за налоговыми отчислениями.

Как признался Жорин, выплачивать налоговую задолженность звезды предстоит ее наследникам. При этом защитник заверил, что этот факт не должен стать проблемой для близких актрисы.

«Не думаю, что это будет какой-то глобальной проблемой. В связи со смертью человека оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы. <…> В данном случае не думаю, что будут какие-то сложности и проблемы», - поделился адвокат.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Последние пять лет Заворотнюк боролась с раком головного мозга. Состояние артистки ухудшилось две недели назад.

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