SHOT: долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней

Долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, налоговый долг Елены перевалил за 1 400 000 000 рублей. Из-за пени он ежедневно увеличивается на 500 тыс. рублей в день.

В СМИ писали, что Блиновская нашла 140 млн и выплатила их ФНС. Наталия Сальникова, адвокат блогера, прокомментировала сообщения журналистов. Она отметила, что Елена не может погасить долг, так как находится под стражей.

«Елена погасить ничего не может — она под стражей. Удовлетворено ходатайство о зачислении в бюджет изъятых денежных средств, поэтому получается примерно 140 миллионов рублей», — сказала Наталия 360.ru.

Ранее суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Блиновской и оставил ее в СИЗО. Блогер считает, что ее дети стали сиротами при живой маме. Подробности читайте в этой новости.