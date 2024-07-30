Юрий Дудь* закрыл свое интернет-медиа в РФ спустя 2 года существования

Российский журналист и блогер Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя 22 месяца существования. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, за все время работы в компании не было сотрудников, кроме генерального директора — Александра Кочеткова, помощника Дудя*, который периодически давал комментарии от лица журналиста.

Отмечается, что уставной капитал издания составлял 100 тысяч рублей. Виды деятельности — СМИ, художественное творчество, исполнительские искусства. Со дня регистрации «Битрэй» блогер ни разу не предоставил отчетов о выручке, но подавал заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. С недавнего времени организация находится в процессе ликвидации.

Ранее мы писали, что Юрий Дудь* начал заниматься продажей люкс-туров на яхте в Испании. По данным СМИ, блогер намерен заработать за эксклюзивный тур порядка 60 млн рублей.

Также сообщалось, что ФНС ликвидировала последний бизнес актрисы Ингеборги Дапкунайте в России.

*(признан в РФ СМИ-иноагентом)