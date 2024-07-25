Дудь* начал заниматься продажей люкс-туров на яхте: получит 60 миллионов рублей

Журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом на территории России) хочет заработать на своих поклонниках 60 млн рублей, продавая тур на яхте в Испании. Желающим предлагают провести четыре дня на судне Sherakhan голландского миллионера, но есть некоторые «но». Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, один билет стоит 35 тысяч евро, или 3,4 млн рублей. В предложении фигурируют шесть дней, но два из них прилет и вылет. Их придется оплатить дополнительно. На яхте же гости будут всего два дня из оставшихся четырех, так как запланирована программа.

Журналисты выяснили в компании, что аренда роскошной яхты на двое суток обойдется примерно в 200 тысяч евро с обслуживанием. По словам специалиста, расходы организаторов тура Дудя* будут такие: за гостиницу придется заплатить 140 тысяч евро, 120 тысяч евро за поле для гольфа, еще 50 тысяч за винодельню и в 60 тысяч евро обойдется VIP-трансфер.

«Итого: из 1 млн 225 тыс. евро за билеты вычитаем 570 тыс. евро на расходы и получаем 655 тыс. профита (более 60 млн рублей). Из них, правда, придется раздать гонорары паре приглашенных на часовые выступления звёзд», – говорится в сообщении.

Источник при этом отмечает, что половина билетов пока так и не продана.

Напомним, что журналист лишился до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Поэтому на данный момент он активно продвигает другие способы заработка.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова хотела набить морду Дудю* во время скандального интервью.

*признан иноагентом на территории России