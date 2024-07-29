Ингеборга Дапкунайте потеряла последний бизнес в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала организацию «Скиллз Академи», соучредителем которой выступала литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что дата решения – 25 июля 2024 года. Известно, что актриса владела 50% фирмы, а вторая часть принадлежала ее бывшему супругу Дмитрию Ямпольскому.

Известно, что организация занималась обучением детей скорочтению и английскому языку, а также подготовкой к школе. После 2019 года перестала отображаться отчетность ООО «Скиллз Акэдеми» перед ФНС, вследствие чего налоговики приняли решение запустить процесс ликвидации.

Стоит отметить, что Дапкунайте по-прежнему не избавляется от статуса ИП в России, с помощью которого она оформляла госзаказы на свои выступления. При этом, в графе о гражданстве актрисы указано Соединенное Королевство (Великобритания).

После начала СВО знаменитость уехала из России и обосновалась в Бельгии. Артистка неоднократно выступала с публичной критикой действий властей РФ.

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