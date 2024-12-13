Юрий Антонов раскрыл свой самый удачный творческий дуэт

Народный артист РФ Юрий Антонов назвал свой самый удачный творческий дуэт. Его слова приводит НСН.

По мнению певца, его самой удачной творческой коллаборацией стало сотрудничество с Григорием Лепсом.

Музыкант уточнил, что равнодушен к совместным композициям с коллегами по цеху, однако некоторые дуэты получаются удачными.

«Иногда бывает, что получается. С Гришей Лепсом у нас было несколько дуэтов удачных, потому что он настоящий исполнитель», — поделился 79-летний исполнитель.

Ранее Юрий Антонов сделал заявление о похудении. Помолодевший музыкант посетил премию «Золотой граммофон» и рассказал, что хочет сбросить еще 8 кг.

Также Юрий Антонов пожаловался на тяжелые съемки в «Голубых огоньках».