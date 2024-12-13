Опубликовано 13 декабря 2024, 11:091 мин.
Юрий Антонов раскрыл свой самый удачный творческий дуэт
Певец Антонов назвал дуэт с Лепсом своей самой удачной творческой коллаборацией.
© Kashaev Pavel/East News
Народный артист РФ Юрий Антонов назвал свой самый удачный творческий дуэт. Его слова приводит НСН.
По мнению певца, его самой удачной творческой коллаборацией стало сотрудничество с Григорием Лепсом.
Музыкант уточнил, что равнодушен к совместным композициям с коллегами по цеху, однако некоторые дуэты получаются удачными.
«Иногда бывает, что получается. С Гришей Лепсом у нас было несколько дуэтов удачных, потому что он настоящий исполнитель», — поделился 79-летний исполнитель.
Ранее Юрий Антонов сделал заявление о похудении. Помолодевший музыкант посетил премию «Золотой граммофон» и рассказал, что хочет сбросить еще 8 кг.
Также Юрий Антонов пожаловался на тяжелые съемки в «Голубых огоньках».