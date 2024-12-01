Юрий Антонов пожаловался на тяжелые съемки в «Голубых огоньках». Об этом сообщает Абзац.

На телевидении начался активный период съемок так называемых «Голубых огоньков». В концертах, которые покажут в новогоднюю ночь, задействованы десятки разных исполнителей. На то, чтобы собрать их воедино, уходит не один съемочный день.

По словам Юрия Антонова, съемки «Голубых огоньков» проходят не так уж и весело.

«Я снимался в огромном количестве новогодних передач. Никаких весёлых случаев там не происходит. У артиста стоит единственная задача — спеть песню, а у оператора — отснять материал. Дальше там режиссёр работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант передачи», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что названы звезды, которые выступят на «Голубом огоньке».