«Чтобы косточки сверкали»: помолодевший Юрий Антонов сделал заявление о похудении

79-летний певец Юрий Антонов заявил, что хочет похудеть еще на 8 кг. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве прошел «Золотой граммофон», который посетили многие звезды, в том числе и Антонов. Журналисты отметили, что певец, несмотря на слухи, выглядит бодро и заметно похудевшим. Как выяснилось, артист не намерен останавливаться на достигнутом. По словам Антонова, он хочет похудеть еще на 8 кг.

«Я хотел бы еще килограммов восемь сбросить. Чтоб косточки сверкали, хрустели. Когда косточки не хрустят — это уже плохо», — высказался певец.

Как сообщает Telegram-канал Сплетница Кэт, Антонов отказался от белого хлеба и сладкого, чтобы прийти в форму. Многие предположили, что певец следит за собой ради тайной возлюбленной. Однако на этот вопрос он не дал прямого ответа.

«Необязательно одна-единственная. Это же не коньяк старой выдержки. Только молодые», — заявил певец.

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