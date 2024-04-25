Юра Шатунов при жизни оценил и похвалил исполнение SHAMANa песни «Седая ночь». Об этом режиссер Александр Игудин рассказал изданию «Русская Теленеделя».

На концерте, посвященном Шатунову, SHAMAN исполнил песню «Седая ночь». По словам режиссера, он не рассматривал других артистов. Как выяснилось, Шатунов еще при жизни оценил кавер SHAMANa на культовую композицию.

«Я показал видео Юре, он так улыбнулся и сказал: «Если песня уже народная, пускай поет — поет здорово!»», — рассказал режиссер.

Игудин добавил, что артист давно мечтал исполнить песню Шатунова на большой сцене.

Ранее режиссер Александр Игудин заявил, что Юра Шатунов мог не дожить до «Ласкового мая». По его словам, жизнь артиста могла оборваться в школьном возрасте. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 40-летний рэпер Тимати ушел из компании, получившей прибыль в полмиллиарда рублей.