«Не должен был дожить»: режиссер сериала о Шатунове раскрыл правду о певце

Режиссер документального фильма «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» Александр Игудин заявил, что певец мог не дожить до создания «Ласкового мая». Участие в этой группе принесло огромную популярность артисту.

В беседе с aif.ru режиссер, который дружил с певцом 35 лет, признался, что Юрий жил в очень сложное время. По его словам, в фильме говорится о нескольких случаях, когда жизнь артиста висела на волоске, и он спасался лишь чудом.

«По всем реалиям того времени и обстоятельствам своего рождения Юра Шатунов не то что не должен был стать звездой, он в принципе не должен был дожить до возраста окончания школы», – поделился Игудин.

Мужчина заметил, что Шатунов родился в машине скорой помощи, и его смерть наступила там же. Он подчеркнул, что певец оставил свои песни.

«И осталось незабываемое ощущение того, что здесь, среди нас был Юра. Этот период когда-то назовут Юрским», – порассуждал режиссер.

В фильме о феномене Шатунова будут рассуждать известные артисты, в их числе Николай Басков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Алсу, Денис Клявер, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Сергей Бурунов, Хабиб, Сергей Мазаев, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и другие.

Ранее певец SHAMAN рассказал, что его мать является поклонницей творчества Юрия Шатунова. Режиссер Игудин рассказал, что пообщался с Ярославом Дроновым, который дал ему видеоинтервью, где рассказал об отношении к Шатунову.