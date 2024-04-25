40-летний рэпер Тимати ушел из компании, получившей прибыль в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Тимати не только занимается музыкой, но и имеет ресторанный бизнес. В прошлом году его заведение, зарегистрированное как ООО «Медуза парк», принесло выручку в 566 миллионов рублей. Однако, как сообщает источник, музыкант ушел из компании. Отмечается, что это был самый крупный бизнес Тимати.

Компания ООО «Медуза парк» была зарегистрирована в 2021 году. Осенью того же года ее выкупил ресторатор Антон Пинский. В 2023 году Тимати стал частью бизнеса, приобретя долю в 10,91%.

На данный момент Тимати не комментировал свой уход из компании.

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