Юра Борисов заявил, что не представляет своей жизни в США без Марка Эйдельштейна. Актер рассказал о дружбе с коллегой зарубежному изданию GQ.

В 2024 году в прокат вышел американский фильм «Анора», в котором снялись Юра и Марк. По словам Борисова, он сильно сблизился с коллегой во время работы над проектом. Они вместе привыкали к зарубежным реалиям и учили язык. Юра признается, что Марк стал для него дорогим и важным человеком.

«Я не могу представить этот фильм без Марка. Я не могу представить свою работу, свою роль и свою жизнь в США в этот период без него. Он очень дорог и важен для меня. Как для меня, так и для этого фильма, каким я его вижу», — заявил артист.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал Борисова отказаться от «Оскара» из-за непатриотичности. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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