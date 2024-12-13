Юру Борисова призвали отказаться от «Оскара» за роль в «Аноре»: «Не очень патриотично»

Уже не первую неделю в Сети активно обсуждают, что российский актер Юра Борисов может получить «Оскар» за роль в фильме «Анора». Однако не все согласны с тем, что он заслуживает награду. Кинокритик Роман Григорьев в беседе с порталом «Страсти» отметил, что проект Шона Бэйкера — не лучший в карьере Юры, и с его стороны было бы не патриотично получать за него статуэтку.

«Анора» произвела настоящий фурор на Западе. При этом в России фильм многих оскорбил. Все дело в том, как именно там показаны русские, а также армяне. Кинокритик же уверен, что режиссер неслучайно сделал это.

«Картина довольно скучная и неоригинальная. И растянула вся эта история почему-то почти аж на 3 часа. Ничего особенного там не происходит, ни сюжета, ни драмы, ни глубокого сюжета, чтобы был оправдан такой хронометраж, - поделился Григорьев. — Даже как-то неудобно перед армянами. За такой фильм хочется извиниться. И что уж говорить о русских, которые выставлены идиотами. Слишком много уже таких вещей, которые сложно назвать случайными. Значит, был замысел показать все именно вот так. Если заменить русских в фильме на мексиканцев или корейцев, то такого бы успеха не было. Просто он попал в политическом аспекте».

Кинокритик заявил, что фильм в принципе не стоило показывать в России, так как в нем гораздо больше политики, нежели искусства.

«Я вообще против политизирования кинофестивалей, потому что где начинается политика, там заканчивается искусство. Не знаю, почему у нас фильм многим понравился. Он русофобский, невозможно отделаться от ощущения гадости, когда смотришь. Это не значит, что нет плохих богатых русских, но здесь они показаны совершенно неслучайно», - отметил Роман Григорьев.

А по поводу Борисова кинокритик заявил — он хороший актер, но в «Аноре» он не раскрылся. Эксперт предположил, что он сам не подозревал, каким именно его в итоге покажут в фильме.

«Если Юра Борисов получит «Оскар» за роль второго плана, то мир сошел с ума, потому что он ничего особенного в «Аноре» не сыграл. Я знаю Юру как актера, он классный, желаю ему творческих успехов, но, считаю, на его месте не очень патриотично было бы получать награду за эту роль. Я бы отказался», - поделился мнением Григорьев.

О том, почему фильм «Анора» стал популярен, читайте на сайте «Страсти».