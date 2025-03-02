Юра Борисов впервые вместе с женой побывал на голливудском мероприятии перед «Оскаром»

Юра Борисов впервые появился с женой на голливудском мероприятии.

Совсем скоро состоится церемония награждения «Оскаре», где актер попал в номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора». Если на премию «Золотой глобус» Юра приезжал без сопровождения супруги, то на этот раз он будет присутствовать на мировом мероприятии с поддержке в лице Анны Шевчук.

Накануне звездная пара впервые появилась на голливудском мероприятии в виде вечеринки Giorgio Armani, которую посвятили грядущей кинопремии. Юра посетил праздник, выбрав полностью черный костюм, а его супруга решила быть его противоположностью, из-за чего она появилась в белом цвете, надев костюм Giorgio Armani с эффектными воланами в районе груди.

Поклонники Борисова подчеркнули, что он и его супруга смотрятся вместе прекрасно. А на одном из снимков звездная пара позировала вместе с Колином Фарреллом и Марком Эйдельштейном. Подробности приводит The Voice.

Кроме того, на днях Юра признался, что не номинацию на Оскар исключительно своей заслугой: здесь он выразил огромную благодарность всей съемочной команде, которая также должна была быть удостоена внимания.

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов раскрыл, кому отдаст «Оскар» в случае победы.

Также сообщалось, что звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн вышел в свет с часами за $1,4 миллиона.