Подарит женщине: актер Юра Борисов раскрыл, кому отдаст «Оскар» в случае победы

2 марта в Лос-Анджелесе пройдет 97-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. В число номинантов попал российский актер Юра Борисов. Звезда «Аноры» рассказал, кому отдаст статуэтку в случае победы.

Артист уже вовсю готовится к мероприятию. В интервью журналистке Амелии Димолденберг Борисов рассказал, что будет делать с заветной статуэткой в случае победы. Юра хочет отдать награду самой главной женщине в его жизни.

«Наверное, как и все, отдам своей маме. Я уважаю ее, и только благодаря ей я смог сделать свои следующие шаги», — сказал 32-летний артист.

Борисов испытывает волнение перед церемонией. Особенно его смущает незнание английского языка — актер уже пытался говорить по-английски, вызвав массу мемов своими попытками. Но теперь Юра отметил, что его мозг работает не на 100 процентов, а на все 200, поэтому звезде приходится тратить массу усилий на перевод.

Артист также пытался научить журналистку говорить по-русски и назвал шаверму самым популярным блюдом в России.

Недавно Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» Майки Мэдисон с Масленицей и накормил блинами. Они отправились в американский лес, чтобы сжечь чучело.