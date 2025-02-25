Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн вышел в свет с часами за $1,4 миллиона

23-летний актер Марк Эйдельштейн появился на кинопремии с наручными часами за $1,4 миллиона. Об этом сообщило издание Complex.

Звезда «Аноры» продолжает покорять Голливуд и посещать светские мероприятия с иностранными знаменитостями. 23 февраля Марк был замечен на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. На красной дорожке он позировал в черном классическом костюме. А акцентом в образе стали бриллиантовые часы с цаворитами.

Журналисты выяснили, что ювелирное украшение стало самым дорогим элементом в образе Эйдельштейна. За часы он отдал около $1,4 миллиона. Однако не исключено, что бренд предоставил их актеру лишь на мероприятие. Такая практика часто встречается как в отечественном, так и заграничном шоу-бизнесе.

Напомним, что в России Марк стал известен благодаря проектам «Сто лет тому вперед» и «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли. Но в 2024 году о нем активно заговорили после выхода фильма «Анора», в котором он сыграл вместе с актером Юрой Борисовым, номинированным на «Оскар».

Ранее Марк Эйдельштейн снялся для американского глянца.